Rauhe meistert zwei Events

Posen/Duisburg. Fast 800 Kilometer mit dem Auto, dazwischen eine kleine Schnitzel-Stärkung im Spargelhof, und schon saß man innerhalb von 24 Stunden auf einer anderen Regattastrecke im Boot. Der deutsche Kajak-Vierer – ohnehin das Paradeboot – um Routinier Ronald Rauhe nahm auf dem Weg nach Tokio gleich die EM in Posen und die Finals in Duisburg zur Wettkampfvorbereitung mit. Nach dem EM-Titel am Samstag mit Max Rendschmidt, Tom Liebscher und Max Lemke über 500 Meter blieb dann beim Abschied in Duisburg bei den Finals Silber für Deutschlands erfolgreichsten Kanuten übrig.

Im Sprint war Kostja Stroinski ausgeruhter und gewann vor dem 39-jährigen Rauhe. „Ich fühle mich großartig. Ronny wurde das letzte Mal 2010 geschlagen“, sagte Stroinski. „Ich empfinde es nicht als Niederlage. Mir wäre kein Sieger lieber gewesen als Kostja. Er trägt das Trikot, mit dem ich groß geworden und aufgewachsen bin. Es ist herzerwärmend und völlig okay“, sagte Rauhe mit tränenerstickter Stimme.

Mit Blick auf Tokio meinte Routinier Rauhe: „Wir sind auf einen guten Weg, haben noch einige Baustellen, an denen wir arbeiten müssen“, sagte Rauhe, der sein Karriereende nochmal verschieben musste: „Ich freue mich auf Tokio und das letzte Rennen und die Zeit danach.“

Mit zwei weiteren Siegen am Sonntag haben die Deutschen ihre EM-Bilanz auf drei Titel in den olympischen Bootsklassen erhöht. Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel siegte mit Tim Hecker über die 1000 Meter. Im Zweier-Kajak präsentierten sich Max Hoff und Jacob Schopf souverän und holten Gold.

