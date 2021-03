Frankfurt. Kein Oster-Lockdown, keine Spielpause in den Profiligen: Nachdem der ursprünglich geplante Beschluss für eine Osterruhe nun doch gekippt werden soll, kann auch der deutsche Profisport seinen Spielbetrieb über die Feiertage wie geplant aufrechterhalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel übernahm die Verantwortung für die widersprüchlichen Beschlüsse vom Dienstag.

Damit ist auch eine Zwangspause für die Fußball-Bundesliga und weitere Profi-Ligen im Basketball, Handball, Volleyball und Eishockey, die seit Monaten zuschauerlos und mit Hygienekonzepten ihren Betrieb aufrechterhalten, vom Tisch. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) war auch davor schon davon ausgegangen, dass von Karsamstag bis Ostersonntag planmäßig gespielt werden kann.

„Der DFL liegen derzeit keine Informationen oder sachlichen Gründe vor, die dem entgegenstehen“, zitierte am Mittwoch der Kicker, noch bevor der große Osterplan von Bund und Ländern kippte. Der 27. Spieltag mit der Top-Begegnung RB Leipzig und dem FC Bayern München am Karsamstag (18.30 Uhr/Sky) sowie dem Berliner Stadtderby Union gegen Hertha am Ostersonntag (18 Uhr/Sky) kann also wie geplant über die Bühne gehen.

Mehr Tests in der Zweiten Liga

Widersprüchliche Angaben aus Niedersachsen, Sachsen und Berlin hatten zuvor zu erheblicher Verwirrung rund um die Folgen der Osterruhe für den Profisport geführt. Der Geisterspielbetrieb unter strengen Auflagen ist nach über einem Jahr Corona-Pandemie zur Normalität geworden. Seit rund zehn Monaten wird in meist leeren Stadien gespielt, ein ganzes Bundesliga-Jahr ist seit Anbruch der Pandemie vergangen, ohne dass nach dem Neustart ein einziges Spiel der höchsten Spielklasse abgesagt werden musste.

Nachdem es aber in der Zweiten Liga zuletzt vermehrt Spielausfälle gegeben hatte, schärfte der Verband noch einmal das Hygienekonzept nach. Zu den PCR-Tests kommen nun auch Schnelltests, die ab einer Inzidenz von 35 an jedem Trainings- und Reisetag verpflichtend sind. dpa