Positive Halbzeit-Bilanz beim Olympia-Test

Budapest. Weltmeister Florian Wellbrock freute sich zwei Monate vor Olympia über den Medaillen-Doppelpack, Rekordeuropameister Patrick Hausding führte die Wasserspringer zur erfolgreichsten EM seit sieben Jahren. Der Deutsche Schwimm-Verband nimmt aus Budapest viel Schwung für die Sommerspiele mit. Die Vorfreude auf den Jahreshöhepunkt vom 23. Juli bis zum 8. August vergrößerte auch Tina Punzel mit ihrer Goldmedaille vom Drei-Meter-Brett. Einmal in der Titelspur gewann sie am Sonntagabend zusammen mit Lena Hentschel Gold im Synchronspringen aus gleicher Höhe. Vor dem Start der Beckenschwimmer konnte der DSV nach fünfmal Gold und insgesamt elf Medaillen eine positive EM-Halbzeitbilanz ziehen - sogar ohne Titel für Wellbrock. Zumal Freiwasserschwimmerin Lea Boy am Sonntag mit ihrem Sieg über die nicht-olympischen 25 Kilometer eine lange Zeit ohne deutschen Titel beendete.

Völlig ausgepumpt ließ sich Wellbrock, der in Tokio über zehn Kilometer und im Becken zu den Kandidaten für olympisches Gold zählt, nach dem packenden Schlusssprint im Staffelrennen gemeinsam mit seinen Teamkollegen mit der Silbermedaille ehren. Boy, Leonie Beck, Rob Muffels und Doppel-Weltmeister Wellbrock mussten sich am Samstag nach 4 x 1,25 Kilometern nur dem souveränen Quartett aus Italien um den herausragenden und dreimaligen Budapest-Europameister Gregorio Paltrinieri geschlagen geben.

„Als Durchgangsstation haben wir uns hier alle ganz gut verkauft. Wir freuen uns glaube ich alle auf Sonne und warmes Wasser in Tokio“, sagte der 23 Jahre alte Wellbrock nach den Rennen im kalten Lupa-See. „Ich denke, in Tokio läuft es dann hoffentlich noch ein bisschen besser fürs deutsche Team.“ Seine Beckenform testet der Weltjahresbeste über 1500 und 400 Meter in Ungarn nicht. Nur zwei deutsche Olympia-Normerfüller werden von Montag an in der Duna Arena um EM-Ehren mitkämpfen. Ansonsten sind viele Debütanten dabei. „Es ist wichtig, dass unsere jungen Leute mit Blick auf die übernächsten Olympischen Spiele 2024 internationale Erfahrung sammeln“, sagte Teamcoach Hannes Vitense. Die Frage über die Form der Becken-Asse, die nach zwei Sommerspielen ohne Edelmetall endlich wieder mal bei einer olympischen Siegerehrung dabei sein wollen, wird in Ungarn also nicht beantwortet. Die Verfassung des seit dieser EM 17-maligen Europameisters Hausding (32) und von Punzel (25) ist da besser einzuschätzen: Sie ist top. Acht Jahre nach ihrem Überraschungs-Titel bei ihrer ersten EM als damals 17-Jährige durfte Punzel bei der Siegerehrung am Samstag als Europameisterin wieder die Nationalhymne genießen. „Ich bin super glücklich und glaube, wir können als Team wirklich gestärkt nach Tokio fahren“, sagte die Dresdnerin. Dort wartet mehr Konkurrenz, allen voran aus der dominierenden Wassersprung-Nation China. Mit viermal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze waren die Wasserspringer so gut wie seit der Heim-EM 2014 in Berlin nicht mehr.

Becken-Rennen ab Montag

„Im Gesamtgefüge war das eine top EM“, sagte Hausding über die Budapest-Tage. Nach Bronze im Turm-Synchronspringen zusammen mit Timo Barthel spürte der Berliner nicht nur die schmerzhaften Folgen einer Brettberührung beim Einspringen, sondern war nach täglichen Starts auch „ein bisschen platt“. Bis zu Olympia ist das aber wohl kein Thema mehr. dpa

