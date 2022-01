In der Zentrale der Volleyball Bundesliga (VBL) in Berlin standen die Telefone ab Mitte der Woche kaum noch still. Zwischen mehreren Spielverlegungen im Ligabetrieb erreichte die VBL die Nachricht, dass ab Freitag eine neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg gilt. 3000 Zuschauer dürfen jetzt unter „2Gplus“ bei Sportveranstaltungen in die SAP Arena kommen. Für das DVV-Pokalfinale in

...