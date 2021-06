Plötzlich Olympia-Favoritin

Balve. Die entthronte Rekordreiterin machte die neue Dressur-Meisterin gleich mehrfach nass. Isabell Werth bespritzte Jessica von Bredow-Werndl mit Champagner, schubste sie später grinsend in den Wassergraben auf dem Springplatz und kippte noch einen Eimer Wasser hinterher. Trotz der drei Niederlagen bei den deutschen Meisterschaften im sauerländischen Balve verbreitete Werth gute Laune – denn auf dem Weg nach Tokio sieht sich die sechsmalige Olympiasiegerin trotzdem auf dem richtigen Weg.

Topfavoritin für Gold bei den Olympischen Spielen ist angesichts der derzeitigen Form aber von Bredow-Werndl, die Werth in Balve gleich dreimal schlug und die beiden Titel im Grand Prix Special und in der Kür im Sattel ihrer Stute Dalera gewann. „Es hätte nicht besser laufen können“, sagte die 35 Jahre alte Dressurreiterin aus dem bayerischen Tuntenhausen. „Ich bin dankbar, dass ich auch unter Druck performen konnte.“

Persönliche Bestmarke

Nationale Dressur-Meisterschaften bieten in Deutschland immer Weltklasse, bei den drei Damen auf dem Treppchen von Balve galt das ganz besonders. Von Bredow-Werndl erhielt für die Kür mit Dalera 93,025 Prozent und erzielte eine persönliche Bestmarke. Die 51 Jahre alte Werth bekam für ihren Ritt mit Bella Rose 90,975 Prozent. Und Dritte wurde Dorothee Schneider aus Framersheim im Sattel von Showtime mit 89,775. Dieses Damen-Trio wird auch in Tokio starten, wenn alle bis dahin gesund und fit bleiben. Die zweite Olympia-Sichtung am letzten Juni-Wochenende in Kronberg ist im Grunde für von Bredow-Werndl, Werth und Schneider nur noch eine Formalie. „Das war absoluter Spitzensport, gewaltig“, kommentierte Bundestrainerin Monica Theodorescu das DM-Geschehen. „Ich war sehr beeindruckt, wie gut und fit die Pferde sind.“

Das galt natürlich besonders für das Siegerpaar. „Dalera und ich sind in einer super Form, dennoch werde ich jetzt zuhause die Ritte analysieren und schauen, was wir wie noch verbessern können“, kündigte von Bredow-Werndl an, die ihr Pferd als „Wunderstute“ bezeichnete.

„Ich versuche, vor Tokio nichts anders zu machen als vor jedem anderen Turnier auch. Ich wünsche mir die guten Nerven, die man braucht, um dann auch das Optimum abzuliefern.“ Trotz des titellosen Auftritts in Balve war auch Werth „super zufrieden mit der Entwicklung“ ihrer Stute, die als Nummer eins im Stall in Rheinberg gilt. „Es war erst mein zweites Turnier mit Bella in diesem Jahr“, sagte die erfolgreichste Reiterin der Welt. Trotz der Niederlagen in Balve sollte niemand Werth frühzeitig abschreiben.

Werth zufrieden

Weltklasse lieferte bei den Titelkämpfen in Balve auch Schneider, ihre dritten Plätze in beiden Titelentscheidungen waren vor allem wegen der Vorgeschichte bemerkenswert: Die 52-Jährige war vor ein paar Wochen schwer gestürzt. „Ich hatte zu knapsen an dem Schlüsselbeinbruch, vor allem mental“, berichtete Dorothee Schneider. dpa

