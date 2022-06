Petkovic und Schunk direkt zum Wimbledon-Auftakt raus

London. Die 34 Jahre alte Petkovic verlor mit 4:6, 3:6 gegen die Schweizerin Viktorija Golubic und scheiterte damit wie zuletzt 2019 direkt zum Auftakt. Die Darmstädterin gab auf dem von ihr wenig geliebten Rasen insgesamt viermal den Aufschlag ab und erlaubte sich das komplette Spiel über zu viele leichte Fehler.

Bei ihrem Wimbledon-Debüt unterlag die 18 Jahre alte Schunk in 76 Minuten der Rumänin Mihaela Buzarnescu klar mit 4:6, 2:6. Die Leimenerin hatte sich mit drei Zwei-Satz-Siegen in der Qualifikation erstmals ins Hauptfeld gekämpft. Bei den French Open war Schunk ebenfalls in der ersten Runde ausgeschieden.

Am ersten Wimbledon-Turniertag waren in der Damen-Konkurrenz Angelique Kerber und Jule Niemeier als deutsche Starterinnen weitergekommen.

