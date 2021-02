Melbourne. Andrea Petkovic und Mona Barthel haben den deutschen Tennisprofis in Australien einen erfolgreichen Auftakt beschert. Petkovic rang bei der Gippsland Trophy am Sonntag die Italienerin Martina Trevisan mit 6:1, 3:6, 7:5 nieder. Die 33-Jährige, die wegen Verletzungen und Corona im vergangenen Jahr nur ein Spiel bestritten hatte, verwandelte nach 2:21 Stunden ihren ersten Matchball. Die Darmstädterin trifft nun am Montag auf die an Nummer drei gesetzte Elina Switolina aus der Ukraine. Barthel setzte sich bei den Yarra Valley Classic gegen die Australierin Kimberly Birrell mit 7:5, 6:3 durch.

Gleich sechs Turniere inklusive des ATP Cups stehen in dieser Woche in Melbourne auf dem Programm. Tennis satt – und das vor Zuschauern! Am Sonntag verirrten sich aber nur ein paar wenige Fans auf die Anlage im Melbourne Park. dpa