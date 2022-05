Petkovic hat gute Laune

Paris. Andrea Petkovic wusste, bei wem sie sich zu bedanken hatte. „Ich hatte eine Spionin“, sagte Petkovic nach ihrem klaren 6:4, 6:2 gegen die Französin Oceane Dodin zum Auftakt der French Open. „Meine alte Freundin Angelique Kerber hat vergangene Woche gegen Oceane gespielt und mir ein paar Tipps gegeben.“ Mit Erfolg: Nach 1:29 Stunden verwandelte Petkovic am Montag im regnerischen Paris ihren dritten Matchball und war danach in Plauderlaune. Im ersten Überschwang sprach sie im Spaß sogar vom Finaleinzug. „Unter dem Titel geht hier gar nichts“, sagte sie scherzend. Der ist für die 34 Jahre alte Darmstädterin natürlich noch meilenweit entfernt, doch nach zwei Erstrunden-Niederlagen in den vergangenen beiden Jahren bei ihrem „Lieblings-Grand-Slam“ war der Erfolg gegen Dodin ein positiver Anfang. „Ich habe von Beginn an versucht, druckvoll zu spielen und das ist mir gut gelungen“, sagte Petkovic.

In der Tat übernahm die deutsche Nummer zwei von Beginn an das Kommando und eröffnete die Partie mit zwei Assen. „Ich bin mit zwei Assen gestartet. Das ist mir noch nie passiert. Und ich bin schon seit 15 Jahren auf der Tour“, witzelte Petkovic nach ihrem klaren Sieg. Der Schlüssel zu ihrer guten Leistung war die körperliche Fitness. „Wenn ich fit bin, kann ich schon noch mit den Mädels mitspielen und sie sogar ärgern“, sagte Petkovic. Auch deshalb schiebt sie den Gedanken an ein Karriereende weiter vor sich her. Eigentlich hatte bereits Ende des vergangenen Jahres Schluss sein sollen. „Doch dann habe ich plötzlich ein Turnier gewonnen und stand in den Top 60“, begründete Petkovic, warum sie weiter auf der Tour unterwegs ist.

Viel Mühe gegen Frech

Auch die deutsche Nummer eins Angelique Kerber hat bei den French Open die zweite Runde erreicht. Nach großem Kampf setzte sich die deutsche Nummer eins am Montagabend in Paris gegen die Polin Magdalena Frech mit 2:6, 6:3, 7:5 durch. Zwei Tage nach ihrem Triumph beim Tennisturnier in Straßburg benötigte Kerber 2:28 Stunden für ihren Erfolg.

Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin musste sogar zwei Matchbälle abwehren, ehe sie das Weiterkommen im zweiten Versuch perfekt machte. Die 34-Jährige bekommt es jetzt mit der französischen Wildcard-Spielerin Elsa Jacquemot zu tun. dpa

