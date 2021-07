Tokio. Nach dem Scheitern der Rhein-Ruhr-Initiative für Olympische Spiele 2032 in Deutschland hat DOSB-Chef Alfons Hörmann den vom IOC gewählten Gastgeber Brisbane als „perfekte Lösung“ bezeichnet. „Vor Monaten haben wir schon betont, dass die Stadt alle Voraussetzungen mitbringt, um hervorragender Gastgeber für die Spiele 2032 zu werden. Von daher war uns vor zwei Jahren im Gegensatz zu anderen schon bewusst, dass Brisbane ein klarer Favorit für die Vergabe ist“, sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds.

Zuvor war Brisbane bei der Session des Internationalen Olympischen Komitees zum Ausrichter der Sommerspiele in elf Jahren gekürt worden. Das IOC hatte die australische Metropole schon im Februar zum „bevorzugten Bewerber“ erklärt. Damit waren andere Interessenten wie die Privatinitiative in der Rhein-Ruhr-Region faktisch aus dem Rennen. An dieser frühen Entscheidung des IOC hatte es vor allem aus Deutschland heftige Kritik gegeben. „Was Deutschland aus dieser Entscheidung macht und wann der Zeitpunkt für eine neue Bewerbung für Sommer oder Winter ist, muss in aller Ruhe diskutiert werden“, so Hörmann. dpa