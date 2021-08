Pech für Mixed-Staffel

Tokio. Erst nach einem erfolgreichen Protest hatte es die deutsche Mixed-Staffel über 4 x 400 Meter ins Olympia-Finale von Tokio geschafft – und dann das: Beim Quartett Marvin Schlegel, Corinna Schwab (beide Chemnitz), die Mannheimerin Nadine Gonska und Manuel Sanders (Dortmund) kam es nach einem Sturz beim Wechsel und einer verpatzten Stabübergabe. Die Staffel kam abgeschlagen als Letzte ins Ziel – und wurde nicht gewertet.

„Ich habe gar nicht viel gedacht in dem Moment. Ich habe dann einfach irgendwann den Stab genommen und bin gerannt. Ich habe natürlich niemanden mehr gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich dazu sagen soll, ich habe noch gar nicht so richtig realisiert, was da gerade passiert ist“, sagte Nadine Gonska. Und auch Schwab war ratlos: „Gefühlt hatte Nadine den Stab schon in der Hand. Man kann gerade keine Worte finden.“

Die irische Läuferin Phil Healy hatte Schwab ins Straucheln gebracht, der Stab fiel zu Boden, Gonska hob ihn auf und startete durch. Gold holte bei der Olympia-Premiere die Mixed-Staffel aus Polen in 3:09,87 Minuten vor der Dominikanischen Republik (3:10,21) und den USA (3:10,22). „Wenn wir in zwei Tagen etwas runterkommen, werden wir realisieren, dass wir zu den neun besten Staffeln bei Olympia gehört haben“, erklärte der Dortmunder Manuel Sanders. dpa/red