Paradeboot schöpft neuen Mut

Luzern. Der erste Frust über die knappe Niederlage war schnell verraucht. Schon vor der Siegerehrung kehrte der Glaube an die eigene Stärke zurück. Den zweiten Platz des Deutschland-Achters beim Ruder-Weltcup auf dem Luzerner Rotsee hinter dem Dauerrivalen Großbritannien wertete Crew-Mitglied Richard Schmidt als inspirierende Generalprobe für die Olympischen Spiele. „Wichtig ist, dass wir wieder auf Augenhöhe mit den Briten sind. Abgerechnet wird in Tokio“, kommentierte der Routinier aus Trier an seinem 34. Geburtstag kämpferisch.

Zwar musste das DRV-Paradeboot zwei Monate vor dem Saisonhöhepunkt einen Dämpfer hinnehmen, schöpfte aber neuen Mut. Anders als beim enttäuschenden vierten EM-Rang sechs Wochen zuvor lieferte sich das Team um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) diesmal einen spektakulären Bord-an Bord-Kampf mit dem Europameister. Am Ende betrug der Rückstand nur drei Hundertstelsekunden. dpa