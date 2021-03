Doha. Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov hat den ersten Wettbewerb der neuen Turnierserie WTT gewonnen. In Katar besiegte der frühere Weltranglisten-Erste nacheinander die beiden „Wunderkinder“ seines Sports: Im Endspiel schlug er am Samstag den 19-jährigen Lin Yun-Ju aus Taiwan in 4:1 Sätzen. Im Halbfinale hatte er sich zuvor gegen den erst 17 Jahre alten Japaner Tomokazu Harimoto durchgesetzt (4:2). „Ich freue mich sehr, dass ich bei meinem Sieg so starke Spieler wie Lin, Harimoto und Falck schlagen konnte. Das macht den Triumph umso wertvoller“, sagte der 32 Jahre alte Ovtcharov, der in der aktuellen Weltrangliste auf Platz zwölf hinter Harimoto (5.), Lin (7.) und dem WM-Zweiten Mattias Falck aus Schweden (8.) steht.

Die neue Serie „World Table Tennis“ ersetzt im Tischtennis die bisherige World Tour. Die Turniere sind besser dotiert und moderner vermarktet als ihre Vorgänger-Wettbewerbe, sorgten aber trotzdem schon vor dem ersten Ballwechsel für Ärger. Viele Spieler befürchten, dass ihnen die WTT-Events die Zeit für die Spiele mit ihren Vereinen und die Vorbereitung auf internationale Meisterschaften nehmen werden. Viele Verbände kritisieren den Einfluss der eigens für die neue Serie gegründeten Marketinggesellschaft WTT. dpa