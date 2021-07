Olympia: Turnerin Elisabeth Seitz für Mehrkampf-Finale und Endkampf am Stufenbarren qualifiziert

Tokio. Die gebürtige Altlußheimer Turnerin Elisabeth Seitz hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Einzel-Finale im Vierkampf sowie den Endkampf am Stufenbarren erreicht. Die deutsche Rekordmeisterin qualifizierte sich mit 14,700 Punkten für den Endkampf am Stufenbarren am kommenden Sonntag. Das Vierkampf-Finale am Donnerstag erreichte Seitz mit 54,232 Punkten.

"Ich bin ziemlich froh, wie es bei mir gelaufen ist. Meine dritten Spiele und wieder im Barren-Finale und im Mehrkampf-Finale - ich bin sehr glücklich darüber", meinte die 27-Jährige. Auch Kim Bui erreichte mit 53,398 Punkten erstmals bei einem großen Event das Mehrkampf-Einzel-Finale.

Allerdings verpassten Seitz und Bui zusammen mit Sarah Voss und Pauline Schäfer das Mannschafts-Finale im Mehrkampf. In der Qualifikation am Sonntag kamen sie nur auf 161,162 Punkte. Das waren 1,5 Punkte zu wenig, um unter die besten acht Teams zu kommen, die im Finale am Dienstag antreten dürfen. "Was wir wollten, was das Hauptziel war, war das Team-Finale. Dementsprechend ist es verständlich, dass wir alle ein bisschen traurig sind. Platz neun ist natürlich hart. Ich bin trotzdem extrem stolz auf unser Team", sagte Seitz. (mit dpa)