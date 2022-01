Geht es ums Rodeln in Deutschland, kommt man an ihm nicht vorbei: Georg Hackl – oder wie man den dreimaligen Olympiasieger längst nicht mehr nur in seiner bayerischen Heimat nennt: der Hacklschorsch. „Mich hat es als Kind schon fasziniert, dass es möglich ist, dass ein Rennrodler an einer senkrechten Wand entlang fahren kann und da nicht runterfällt“, erzählt der 55-Jährige im Dreierbob dem

...