Österreich historisch

Bukarest. Bei Michael Gregoritsch flossen Tränen der Erleichterung. „Es ist fantastisch“, sagte der Torschütze der Österreicher nach dem erlösenden ersten Sieg bei einer Fußball-Europameisterschaft. Gemeinsam mit dem ebenfalls eingewechselten Marko Arnautovic führte der Profi des FC Augsburg das Team am Sonntag in Bukarest zum 3:1 (1:1) gegen den lange ebenbürtigen Turnier-Neuling Nordmazedonien.

Stefan Lainer (18.) hatte die ÖFB-Auswahl des deutschen Nationaltrainers Franco Foda vor 13 000 Zuschauern in Führung gebracht, Altstar Goran Pandev (28.) unter Mithilfe der schwachen Abwehr um den künftigen Real-Star David Alaba den Ausgleich erzielt. Dann traf das Joker-Duo Gregoritsch (78.) und Arnautovic (89.). „Es war ein schwieriges Jahr für mich“, betonte der sichtlich ergriffene Gregoritsch. „Das Tor ist für alle, die an mich geglaubt haben.“ Teamkollege Alaba, der hinterher zum Man of the Match gekürt wurde, sprach von einem „sehr wichtigen Sieg“.

Lautstarke Nordmazedonier

2008 und 2016 waren die Österreicher jeweils ohne Sieg nach der Gruppenphase abgereist. Die Nordmazedonier, die in der WM-Qualifikation Ende März sensationell Deutschland bezwungen hatten, verpassten ihr erstes EM-Erfolgserlebnis knapp. In der Gruppe C warten noch die Ukraine und Mitfavorit Niederlande auf beide Teams.

Unterstützt von ihren Fans, die das Gros der Besucher in der Arena ausmachten und in der Anfangsphase jede gelungene Aktion ihrer Helden lautstark bejubelten, begannen die Nordmazedonier durchaus mutig. Gleich ihre erste Chance nutzten die Österreicher aber eiskalt. Nach einer herrlichen Flanke des Leipzigers Marcel Sabitzer traf Lainer am zweiten Pfosten per Direktabnahme zur Führung.

Die Nordmazedonier wurden von den Österreichern jedoch ins Spiel zurückgeholt. Nachdem sich seine Vorderleute gegenseitig angeschossen hatten, stürmte Keeper Daniel Bachmann aus seinem Kasten, konnte den Ball aber nicht sichern. Pandev traf. Die Hereinnahme des Augsburgers Gregoritsch und des Ex-Bundesliga-Profis Arnautovic zahlte sich in der zweiten Hälfte aus. Nach einer Flanke von Alaba traf Gregoritsch aus wenigen Metern zum 2:1, später erhöhte Arnautovic noch auf 3:1. dpa