Nullnummer für Skispringer Geiger: Platz 34 in Wisla

Wisla. Der 29-Jährige, der nach seinen Erfolgen in den vergangenen Jahren als einer der Mitfavoriten galt, sprang am Samstag im polnischen Wisla nur 115 Meter und landete damit auf Rang 34. Schon in der Qualifikation am Freitag war es für den Allgäuer nicht gut gelaufen. Der wegen der Fußball-WM vorgezogene Saisonauftakt wurde auf grünen Matten ausgetragen. Neben Geiger schied auch Philipp Raimund aus, der in der Qualifikation als Vierter noch bester Deutscher war.

