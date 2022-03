Nowitzki appelliert an Schröder und Co.: Seid bei EM dabei

Köln. «Man kann keinem Spieler vorschreiben, dass er für die Nationalmannschaft spielen muss. Aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass es mir immer sehr viel gebracht hat und wir tolle Erfolge gefeiert haben», sagte Nowitzki bei einer Pressekonferenz in Köln. Die EM findet vom 1. bis 18. September statt. Nowitzki ist Botschafter für das Turnier mit der Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin.

«Für mich war es nie eine Frage, dass ich spiele», sagte Nowitzki, der 153 Mal für Deutschland auflief und 2002 bei der WM in den USA Bronze und 2005 bei der EM in Serbien Silber mit der deutschen Auswahl gewann.

Schröder hat seine Bereitschaft erklärt, in diesem Sommer wieder für Deutschland zu spielen. Im vergangenen Sommer hatte der Point Guard gefehlt, weil wegen seiner ungeklärten Vertragssituation für ihn keine Versicherung hatte abgeschlossen werden können. Auch in diesen Sommer geht Schröder, aktuell bei den Houston Rockets aktiv, mit einem auslaufenden Vertrag. Bis zum EM-Beginn sollte die Zukunft des 28-Jährigen aber wie bei allen anderen Kandidaten geklärt sein. «Für die EM müsste doch der Vertrag stehen, und hoffentlich entscheiden sich dann die meisten, für Deutschland zu spielen. Damit wir die besten Spieler an den Start schicken können», sagte Nowitzki.

