Niederlande ohne Kompromisse

Amsterdam. Die Niederlande haben sich mit einem klaren Sieg gegen Nordmazedonien auf das EM-Achtelfinale eingestimmt. Das Team von Frank de Boer gewann am Montag in Amsterdam gegen den Turnier-Neuling mit 3:0 (1:0) und feierte damit den dritten Erfolg im dritten Spiel. Schon zuvor hatte die Elftal als Gruppensieger festgestanden. Der Europameister von 1988 trifft nun am Sonntag in Budapest auf einen der vier besten Gruppendritten.

Vor 16 000 Zuschauern in der Amsterdam Arena brachte Memphis Depay die Niederlande vor der Pause in Führung (24. Minute). Georginio Wijnaldum baute den Vorsprung mit zwei Treffern aus (51., 58.). Bei den Nordmazedoniern feierte Fußball-Legende Goran Pandev einen emotionalen Abschied aus der Nationalmannschaft. dpa