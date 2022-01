Niederlage für deutsche Handballer gegen Spanien

Bratislava (dpa) - Deutschlands Handballer haben bei der Europameisterschaft die erste Niederlage hinnehmen müssen.

Zum Auftakt der Hauptrunde verlor die von elf Corona-Ausfällen geschwächte DHB-Auswahl vor 1683 Zuschauern in Bratislava gegen Titelverteidiger Spanien mit 23:29 (12:14). Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason, in dem Linksaußen Patrick Zieker und Kreisläufer Johannes Golla mit jeweils vier Toren beste Werfer waren, hat in der Gruppe II nun 2:2 Punkte auf dem Konto. Für die deutsche Mannschaft geht es bereits am Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF) gegen den EM-Dritten Norwegen weiter.

