Silverstone. Sebastian Vettel rechnet damit, dass er als Formel-1-Fahrer in Vergessenheit geraten wird. „Ich habe einmal jemanden sagen hören: ‘An dich wird man sich nur so lange erinnern, bis die letzte Person, die sich an dich erinnert, stirbt.’ Lass es mich so sagen: Das Vereinigte Königreich hat einen neuen König, aber er ist nicht der erste König Charles – es gab zwei weitere vor ihm. Erinnerst du dich an sie? Wahrscheinlich nicht. Es gibt eine Grenze“, sagte Vettel in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview seines Teams Aston Martin. „Es wird wahrscheinlich ein Punkt kommen, an dem sich niemand mehr an mich erinnern wird. Nichts währt ewig.“

Vettel beendet am Ende dieser Saison seine Formel-1-Karriere nach vier WM-Titeln und absehbar aktuell 53 Grand-Prix-Siegen.

Ob der 35-Jährige mit einem stärkeren Auto seine Laufbahn fortgesetzt hätte? „Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich zu der gleichen Entscheidung gekommen, vielleicht aber auch nicht. Das ist unmöglich zu sagen.“ dpa