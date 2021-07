Marc, seit der vergangenen Saison sind Sie 15-facher NHL-Spieler. Wie hört sich das für Sie an?

Marc Michaelis: Natürlich super! Ich freue mich darüber, in der besten Liga der Welt gespielt zu haben. Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Ich kann jetzt sagen, dass ich ein NHL-Spieler bin, war aber nie jemand, der sich mit dem zufrieden gibt, was er erreicht hat. Mein

...