NFL-Spiel in Frankfurt?

Berlin. Die NFL wird in den kommenden Jahren reguläre Ligaspiele in Deutschland austragen und hat dafür drei Städte in die engere Wahl als Spielorte genommen. Wie die National Football League am Dienstag mitteilte, wurden unter zahlreichen Bewerbern jetzt Frankfurt am Main, Düsseldorf und München ausgewählt. Die Städte würden an tiefer gehenden Gesprächen über die Austragung von Spielen in Deutschland teilnehmen.

Bereits im September hatte NFL-Europe-Chef Brett Gosper angekündigt, dass 2022 der frühestmögliche Termin sei. Die Entscheidung über den deutschen Spielort soll im Dezember fallen. Mindestanforderung sei eine Stadionkapazität von mehr als 45 000 Zuschauern. Infrastruktur wie Kabinen im Stadion, Transportmöglichkeiten und Flughafen seien wichtige Kriterien. Geplant sei eine vierjährige Partnerschaft. dpa