NFL: Erstes deutsches Bruderduell - Packers schlagen Lions

Green Bay (dpa) - Football-Profi Equanimeous St. Brown hat mit den Green Bay Packers das erste deutsche Bruderduell in der NFL gegen Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions gewonnen.

Die Packers holten im Lambeau Field vor eigenem Publikum ein 35:17 und den ersten Saisonsieg in der National Football League. Equanimeous St. Brown war erst am Spieltag aus dem Trainingskader befördert worden und durfte unerwartet an der Partie gegen das Team um seinen drei Jahre jüngeren Bruder teilnehmen. Packers-Quarterback Aaron Rodgers warf den Ball im letzten Viertel einmal in seine Richtung, St. Brown konnte aus dem Fang aber keinen Raumgewinn ziehen. Auf der anderen Seite gingen fünf Pässe in die Richtung von Amon-Ra St. Brown. Drei davon konnte er festhalten und sammelte insgesamt 18 Yards.

Die St. Brown-Brüder haben eine deutsche Mutter, einen amerikanischen Vater und beide Staatsangehörigkeiten. Für Amon-Ra St. Brown ist es die erste NFL-Saison.

Spieler der Partie war Aaron Jones, der vier Touchdowns für die Packers erzielte. Dabei erlief der Runningback nur einen. Die drei anderen resultierten aus gefangenen Bällen von Quarterback Aaron Rodgers, der mit insgesamt vier Touchdown-Pässen aus dem 14:17 zur Halbzeit noch einen souveränen Sieg machte.

© dpa-infocom, dpa:210921-99-296221/2