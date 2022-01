Neymars große Party im Disco-Keller

Dem Partykeller hängt seit jeher etwas Verstaubtes an. Denkt man an ihn, kommen einem holzvertäfelte Wände in den Sinn, die Möbel in Eiche rustikal. Die Luft atmet die Erinnerung an zahllose Schafkopfabende und wurde noch nie durch ein Rauchverbot belastet. Und in den Glasvitrinen schlummern Vatis wahre Schätze: Fernet-Branca. Der herbe Blutwurz aus dem Bayerischen Wald. Der gute Willi. Partykeller halt.

Tatsächlich hat auch der brasilianische Starstürmer Neymar einen Partykeller. Der hat nun eher wenig mit der eingangs beschriebenen, oft auch als „Hobbyraum“ deklarierten Räumlichkeit gemein. Denn es handelt sich um einen großen Keller. Also einen etwas wirklich großen. Okay, um genau zu sein: einen so riesigen Partykeller, wie es sich für den selbst ernannt besten und mit einer Ablöse von 222 Millionen Euro teuersten Fußballer aller Zeiten auch gehört.

Dem Vernehmen nach soll in dem Bereich unterhalb von Neymars Villa in der Nähe von São Paulo Platz sein für 500 Personen. Darin enthalten sind riesige Soundsysteme, eine Bühne, Platz für mehrere Dancefloors, eine Getränkebar und was man eben so braucht, um in der heimischen Großraum-Disco ein bisschen gemütlich zu feiern.

Laut einem Bericht der brasilianischen Zeitung Mundo Deportivo nutzte der Stürmer von Paris St. Germain diese Räumlichkeiten, um das neue Jahr gebührend zu feiern. Und zwar drei Tage in Folge. Dabei machte es dem 29-Jährigen eher weniger aus, dass er wegen eines verstauchten Knöchels gerade eine Schiene tragen muss.

Für die Party erlegte Neymar seinen Gästen ein Social-Media-Verbot: Keine Videos oder Bilder sollten die Party verlassen. Einzige Ausnahme: wenn der Chef selbst am Smartphone ist. Auf seinem Instagram-Kanal herrschte rund um Neujahr Dauerbetrieb: Videos von Bands, die auf der Kellerbühne auftraten, von Feuerwerken, die vom Pool in den Himmel detonierten.

Das alles mag mit der klassischen Vorstellung des Partykellers nur noch wenig zu tun haben. Und doch ist es eine schöne Vorstellung, wenn sich irgendwann in diesen drei durchgestylten Hochglanz-Partytagen nicht doch noch etwas vom klassischen Eiche-rustikal-Charme erhalten hätte. Ein Neymar, der etwas linkisch den guten Williams Christ hervorzaubert oder seinen Gästen zuraunt, dass „zwischen Leber und Milz immer noch ein Pilz“ passt – dieses Bild gehört zu einem Partykeller dazu. Auch zu dem eines Fußballstars.