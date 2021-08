Neuer Vertrag für Mavericks-Jungstar Doncic

Dallas (dpa) - Sloweniens Basketball-Superstar Luka Doncic hat einen hoch dotierten neuen Fünfjahresvertrag bei den Dallas Mavericks unterschreiben.

Somit ist der 22 Jahre alte Point Guard bis 2027 an die Mavs gebunden, da der neue Kontrakt erst von der Saison 2022/2023 an gilt, wie die Texaner mitteilten. Eine Delegation mit Eigentümer Mark Cuban, Trainer Jason Kidd sowie Club-Ikone Dirk Nowitzki war in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana vor Ort, um der Unterschrift des Ausnahmeathleten beizuwohnen.

Der neue Vertrag von Doncic, der bei den Olympischen Spielen in Tokio groß aufspielte, hat ein finanzielles Volumen von 207 Millionen Dollar (rund 176 Millionen Euro). Der 22 Jahre alte Doncic spielt seit 2018 für Dallas. Er hatte jüngst die slowenische Nationalmannschaft in Japan bis ins Halbfinale geführt, in dem sie Frankreich knapp unterlag. Im Spiel um Platz drei hatte Slowenien gegen Australien verloren.

«Das ist ein ganz besonderer Moment», sagte Doncic. «Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass dies passiert. Ich habe nur davon geträumt, in der NBA zu spielen.»

