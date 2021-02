Mannheim. Pavel Gross ist vorsichtig geworden. Der Trainer der Adler Mannheim hofft zwar, dass Neuzugang Taylor Leier möglichst bereits am 9. Februar gegen Schwenningen erstmals im Kader der Blau-Weiß-Roten steht, „aber ich hatte mir schon in meinen Träumen ausgemalt, ab wann Craig Schira spielen könnte. Deshalb sage ich jetzt lieber gar nichts.“ Verteidiger Schira hatte nach einem positiven Corona-Test erst knapp vier Wochen nach seiner Verpflichtung sein Debüt gefeiert – beim 6:3-Sieg über München am vergangenen Mittwoch.

„Taylor ist kein reiner Mittelstürmer“, sprach Gross dann doch zumindest über die Qualitäten des Neuen, der vom tschechischen Erstligisten HC Ocelari Trinec kommt und die Rückennummer 23 erhält. Beim 26-jährigen Kanadier handelt es sich demnach nicht um einen Klon von Andrew Desjardins, der wegen einer Hüft-Operation für die komplette Saison ausfallen wird. „Stattdessen ist Taylor flexibel einsetzbar. Er kann auf Linksaußen genauso spielen wie auf der Center-Position“, erklärte der Coach.

Leier wird am Mittwoch in Mannheim erwartet. Für die Partie am Donnerstag (20.30 Uhr) bei den Augsburger Panthern ist der Offensivmann also definitiv keine Option. Allerdings hatte Gross weitere halbwegs gute Nachrichten zu vermelden. „Wir werden Sinan Akdag im Line-up sehen und gehen davon aus, dass auch Matthias Plachta zurückkommt“, berichtete der 52-Jährige. Er holte kurz Luft und fügte an: „Dafür hat Felix Schütz die letzten zwei Tage nicht trainiert.“ Weiterhin fehlen wird Verteidiger Cody Lampl (Schambeinentzündung) und Stürmer Tommi Huhtala (Adduktoren), dafür war Torhüter Dennis Endras wieder regulär auf dem Eis und könnte nach zwei Partien Pause eine Option gegen die Panther sein.

Panther mit Steigerung

„Die Augsburger haben ausgeglichene Reihen, vor allem, seit sie sich mit Spencer Abbott und Danny Kristo verstärkt haben“, hat Gross eine deutliche Steigerung bei den Schwaben festgestellt. „Das ist eine ganz andere Mannschaft als noch vor wenigen Wochen. Sie haben gute Torleute, die Verteidiger arbeiten sehr physisch und im Powerplay sind sie verdammt gefährlich“, lautet die Kurzanalyse des Coaches. „Wir müssen bereit sein, in die Zweikämpfe zu gehen und diese gewinnen. Das wird eine enge Kiste“, mutmaßt Gross, er macht aber auch klar, dass sich die Adler nicht verstecken müssen. „Wir schauen zu 85 bis 90 Prozent auf uns“, wollen die Mannheimer ihre Stärken zur Geltung bringen und den Panthern ihr Spiel aufzwingen.

Beim Prestige-Duell gegen München hat das bestens geklappt. Noch wichtiger als die drei Punkte für den Sieg und die sechs Treffer für die Tor-Differenz könnte das psychologische Moment gewesen sein. Wobei Gross klar macht, „dass wir das Ergebnis nicht überbewerten sollten. München hatte nicht seinen besten Tag, hat nicht sein bestes Spiel gemacht. Aber das ist uns letztes Jahr beim 2:7 auch schon mal passiert“.

Die Pause seit vergangenem Mittwoch – nach zuvor fünf Spielen in elf Tagen – nimmt Gross als gegeben hin, „die Unterbrechung hatte positive und negative Aspekte“, fand er. Der Trainer erinnert aber daran, dass der Spielplan variabel ist. „Es wäre gut, wenn wir Partien vorziehen könnten, um am Ende in den Play-offs zumindest Best-of-Five-Serien zu haben. Denn Best-of-Three sind keine Play-offs, das ist ein Foul am Eishockey!“ Vorsichtig bleibt er nur in Personalfragen.