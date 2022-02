Neuer blickt nach vorne

München. Nach dem missglückten Start ins große WM-Jahr bemühte Manuel Neuer schnell den Blick nach vorne. Im Krankenbett kündigte der Kapitän des FC Bayern München und der Fußball-Nationalmannschaft nach der „super gelaufenen“ Operation das „zeitnahe Aufbautraining“ an. Zumindest zum Start in die K.o.-Runde der Champions League bei RB Salzburg in der kommenden Woche wird der 35 Jahre alte Keeper, der zu Jahresbeginn schon wegen einer Infektion mit dem Coronavirus hatte pausieren müssen, fehlen. Vermutlich kommt auch das Rückspiel am 8. März gegen Österreichs Serienmeister für Neuer zu früh.

Anfang April als Zielkorridor

Wie lange Neuer nach der überraschenden und nicht näher benannten Operation am rechten Knie am Ende ausfallen wird, hängt natürlich vom Heilungsverlauf ab. Der deutsche Serienmeister sprach vage von einer Abstinenz in den „kommenden Wochen“. Das sollte im Bereich von vier bis sechs Wochen liegen. Spekulationen über einen Eingriff am Meniskus wurden nicht bestätigt. Zuletzt hatte Neuer wiederholt individuell trainiert. Jetzt fiel die Entscheidung für eine OP.

Manuel Neuer wird den Bayern in den nächsten Wochen fehlen.

Mit dem bewährten Neuer-Vertreter Sven Ulreich im Tor hoffen die Münchner, unbeschadet durch vergleichsweise ungefährliche Wochen zu kommen. In der Liga, in der der Vorsprung an der Tabellenspitze nach dem heftigen Dortmunder 2:5-Ausrutscher gegen Leverkusen auf beruhigende neun Punkte angewachsen ist, lauten die nächsten Aufgaben Bochum (A), Fürth (H), Frankfurt (A) und Leverkusen (H).

In der Königsklasse sollte den Münchnern auch mit Ulreich im Tor gegen Salzburg, das mit einem 3:1 gegen Linz im ersten Spiel nach der Winterpause ins Pokal-Halbfinale einzog, der Sprung in das Viertelfinale glücken. Spätestens dann soll Neuer am 5./6. und 12./13. April wieder im Münchner Tor stehen. dpa