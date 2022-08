Neue Chance für Grün-Weiss Mannheim am Sonntag gegen Großhesselohe

Mannheim. Lange muss sich Grün-Weiss Mannheim nach der knappen 2:4-Niederlage bei Tabellenführer Rochusclub Düsseldorf am Freitag nicht grämen. Die Mannschaft von Teamchef Gerald Marzenell erhält schon am Sonntag (11 Uhr) im Heimspiel die Möglichkeit gegen den Tabellenzweiten TC Großhesselohe aus München die Scharte auszuwetzen und die Saison mit einem Erfolg am letzten Spieltag ausklingen zu lassen.

Auf die Mannheimer wartet jedoch erneut eine schwierige Aufgabe, da Gegner Großhesselohe unbedingt gewinnen muss, um noch eine Chance zu haben, den noch immer ungeschlagenen Tabellenführer Düsseldorf von der Spitze zu verdrängen. „Wir werden alles geben und versuchen gegen München ein achtbares Ergebnis zu erzielen. Wir werden wieder mit den Talenten Philip Florig und Max Rehberg spielen, da freue ich mich besonders drauf. Eventuell spielen auch beide auf dem Center Court“, sagt Marzenell, der trotz schwieriger Runde mit bisher negativer Bilanz (7:9 Punkte) und anstrengenden Wochen das Ende noch nicht herbeisehnt. „So eine Saison ist immer ein Höhepunkt. Weltklasse Tennis über sieben Wochen, das macht natürlich Spaß. Von mir aus könnte die Saison gerne zwei, drei Monate gehen“, schwärmt der Teamchef von der Tennis-Bundesliga.

Ebenfalls begeistert ist der Mannheimer Teamchef von der Aufstellung des Kontrahenten am letzten Spieltag. „Sonntag ist ein echtes Highlight gegen den TC Großhesselohe. Ich rechne mit Jan-Lennard Struff. Philipp Kohlschreiber wird sicher gegen uns spielen und Peter Gojowczyk auch. Sie werden mit einer sehr attraktiven, fast mit einer Davis-Cup-Mannschaft gegen uns spielen“, sagt Marzenell. Allesamt deutsche Topspieler, die den Sport über Jahre prägten. Ein gute Gelegenheit für die jungen Talente von Grün-Weiss Mannheim sich mit den erfahrenen Routiniers zu messen und weitere Erfahrungen auf hohem Niveau zu sammeln.