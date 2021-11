Nationaltorwart Birlehm wird ein Löwe

Mannheim. Gute Nachrichten waren bei den Rhein-Neckar Löwen in den vergangenen Jahren eher eine Seltenheit, vielleicht sogar eine Ausnahme. Und das aus gutem Grund: Der Kaderplanung des Handball-Bundesligisten fehlte es an einer langfristigen Strategie, entsprechend folgten als logische Konsequenz daraus zuletzt auch die immer dramatischeren sportlichen Rückschläge. Seitdem wird beim zweifachen deutschen Meister vom Neuaufbau geredet – und nun auch entsprechend gehandelt. Es gibt also auch wieder gute Nachrichten, nur hat diese der Club bislang noch nicht veröffentlicht.

Wie diese Redaktion allerdings aus mehreren Quellen erfuhr, ist der Wechsel des deutschen Nationaltorwarts Joel Birlehm zu den Badenern bereits perfekt. Der 24-Jährige wird 2023 zum deutschen Pokalsieger von 2018 wechseln. Eine Ausstiegsklausel erlaubt es ihm, ein Jahr früher aus seinem bis 2024 datierten Vertrag beim Bundesligarivalen SC DHfK Leipzig auszusteigen. Für die Löwen ist diese Personalie zweifelsohne ein Transfercoup mit Signalwirkung. Denn der Wechsel zeigt, dass die Badener trotz der Schwächephase in den vergangenen Jahren doch noch für gestandene Bundesligaspieler mit Entwicklungspotenzial interessant sind.

Passt perfekt ins Profil

Zuvor hatte sich der Club Absagen von Rückraummann Sebastian Heymann (bleibt bei Frisch Auf Göppingen) und Kreisläufer Max Darj (wechselt vom Bergischen HC zu den Füchsen Berlin) eingehandelt, zudem steht der seit Monaten angestrebte Transfer von Jonathan Carlsbogard (vor Wechsel vom TBV Lemgo Lippe zum THW Kiel) vor dem Scheitern.

Birlehm wird in dieser Woche in den Länderspielen gegen Portugal (Freitag in Luxemburg, Sonntag in Düsseldorf) sein Debüt in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) feiern und ist in den vergangenen Jahren zu den besten Torhütern in der Bundesliga aufgestiegen. Mit seinen 24 Jahren hat er außerdem noch ein gewaltiges Entwicklungspotenzial, womit der gebürtige Herforder perfekt ins Beuteschema der Löwen passt.

Den Worten folgen erste Taten

Der badische Bundesligist ist nämlich bestrebt, wieder den Weg einzuschlagen, den er vor einigen Jahren verlassen hat. Nun folgen den Worten erste Taten. „Wir müssen bei der strategischen Kaderplanung besser werden“, betont Geschäftsführerin Jennifer Kettemann seit Monaten und räumt damit automatisch – die allerdings auch unübersehbaren – Versäumnisse bei der Personalpolitik ein. Der künftige Trainer Sebastian Hinze hatte dieses Defizit auch bei seinen Vertragsverhandlungen mit den Löwen klar angesprochen, nachdem der Club zuvor jahrelang für sein vorausschauendes Handeln bekannt gewesen war und damit den Grundstein für die Meisterschaften 2016 und 2017 sowie den Pokalsieg 2018 gelegt hatte.

Angesichts der bevorstehenden Absage von Rückraum-Rechtshänder Carlsbogard haben sich die Löwen außerdem schon Gedanken über eine Alternative gemacht. Nach Informationen dieser Redaktion beschäftigen sie sich Badener mit einer Verpflichtung des dänischen Senkrechtstarters Simon Pytlick. Der 20-Jährige stammt aus der international bewunderten Talentschmiede von GOG Gudme und feiert in dieser Woche sein Debüt in der Mannschaft des Weltmeisters, der auf Norwegen, Frankreich und die Niederlande trifft.