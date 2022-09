Nationalelf ohne Müller und Werner gegen England

London. Bundestrainer Hansi Flick nimmt im Vergleich zum 0:1 gegen Ungarn insgesamt vier Veränderungen in der Anfangsformation vor. Neu ins Team kommen im Wembley-Stadion in der Offensive Jamal Musiala und Kai Havertz sowie in der Abwehr Nico Schlotterbeck und Thilo Kehrer.

Auf die Bank muss neben Müller und Werner auch Serge Gnabry. Abwehrchef Antonio Rüdiger ist nach der zweiten Gelben Karte, die er gegen Ungarn sah, am letzten Gruppen-Spieltag gesperrt. Bayern-Profi Joshua Kimmich führt das DFB-Team als Kapitän an. Für beide Mannschaften geht es in dem Länderspiel-Klassiker um eine positive WM-Stimmung. Es ist die letzte Partie vor der Kadernominierung für Katar.

Die deutsche Elf: Ter Stegen - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Gündogan - Hofmann, Musiala, Sané - Havertz