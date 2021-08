Naomi Osaka gewinnt Auftaktmatch in New York souverän

New York (dpa) - Tennis-Superstar Naomi Osaka hat ihr Auftaktmatch bei den US Open gegen die Tschechin Marie Bouzkova gewonnen.

Die Titelverteidigerin siegte am Montagabend in New York in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1 gegen die 87. der Weltrangliste. Dabei hatte Osaka gerade zu Beginn mehrere Breakbälle abzuwehren, konnte die entscheidenden Punkte aber für sich verbuchen und gewann im zweiten Satz an Sicherheit.

Für die 23-Jährige sind es die sechsten US Open - vor 2020 gewann sie den Grand Slam in New York auch 2018 in einem historischen Triumph als erste Japanerin. In diesem Jahr ist sie auf drei gesetzt - hinter der Weltranglistenersten Ashleigh Barty aus Australien und Aryna Sabalenka aus Belarus.

© dpa-infocom, dpa:210831-99-30593/2

