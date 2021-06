Nadine Gonska von der MTG Mannheim wird deutsche Vizemeisterin über 400 Meter

Braunschweig. Nadine Gonska von der MTG Mannheim ist deutsche Vizemeisterin über 400 Meter. Die 31 Jahre alte Sprinterin holte sich die Silbermedaille bei den deutschen Leichtathletik Meisterschaften in Braunschweig am Sonntag in einer Zeit von 52,80 Sekunden. Nur Corinna Schwab (LAC Erdgas Chemnitz) war mit einer Zeit von 52,54 Sekunden schneller als die Mannheimerin. Als Dritte kam Laura Müller (SV Saar 05) mit einer Zeit von 52,84 über die Ziellinie.

Die zweite Starterin der MTG im Finale über 400 Meter, Hanna Mergenthaler, lief mit einer Zeit von 53,62 Sekunden auf Rang sechs ein.