Nadine Gonska beendet Karriere

Mannheim. Eine Woche nach Abschluss der Olympischen Spiele in Tokio hat Sprinterin Nadine Gonska von der MTG Mannheim ihren Rücktritt vom Leistungssport erklärt. „Ich habe alle Höhen und Tiefen erlebt und blicke voller Freude und Stolz auf meine Karriere zurück“, erklärte die 31-jährige Grundschullehrerin und ergänzte: „Die Entscheidung, mich nach meinen zweiten Olympischen Spielen auf meinen Beruf als Lehrerin zu konzentrieren, ist schon länger in mir gereift.“

Gonska, die zehn Jahre lang das Trikot der MTG trug, war die vielseitigste Sprinterin in der langjährigen Sprinttradition des Vereins. Sie gewann bei Deutschen Meisterschaften in der Halle und im Freien etliche Medaillen über 60 m, 200 m und 400 m. Über diese Strecke wurde sie dreimal Deutsche Meisterin. Außerdem war Gonska jahrelang eine Stütze in der 4 x 100 m Meisterstaffel der MTG. Sie trug das Nationaltrikot in den Finals bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften.

Nadine Gonska bei ihrem Staffel-Einsatz in Tokio. © dpa

„Nadine war eine leistungsstarke, sympathische und vorbildstarke Botschafterin des Vereins, sie wird uns sehr fehlen. Wir bedauern, aber respektieren natürlich ihre Entscheidung“, sagte MTG-Sportvorstand und ihr langjähriger Trainer Rüdiger Harksen. red