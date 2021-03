Nove Mesto. Olympiasieger Arnd Peiffer hat im Biathlon-Sprint im tschechischen Nove Mesto als bester Deutscher den 13. Platz belegt. Ein Schießfehler und eine nur ordentliche Laufzeit waren am Donnerstag im Sprint zu wenig, um seinen Podest-Coup aus der Vorwoche zu wiederholen. Der 33-Jährige aus dem Harz lag somit nach zehn Kilometern 46,1 Sekunden hinter dem französischen Sieger Quentin Fillon Maillet. Alle sechs DSV-Skijäger mussten unter Flutlicht mindestens einmal in die Strafrunde, während die Konkurrenz am Schießstand weniger Probleme hatte. Fortgesetzt wird der Weltcup am Freitag (17.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Sprint der Frauen. dpa