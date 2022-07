Nach Corona: Matarazzo ist zurück

Weiler. Es geschieht in diesem Juli Bedeutsames in Weiler. Das Weilemer Hausbach-Entenrennen steht bevor. Am letzten Samstag im Monat ist es soweit. Die Werbe-Banner hängen. Aber es ist noch ein anderes Plakat im Ort zu sehen; darauf wird der VfB Stuttgart begrüßt. Der Fußball-Bundesligist ist für sein Trainingslager ins Westallgäu gereist.

Pellegrino Matarazzo (Bild) ist ein bisschen später gekommen. Der Cheftrainer musste erstmal das vermaledeite Coronavirus los werden. Aber jetzt, am wunderbar sonnigen Montagvormittag, steht Matarazzo nach seiner Isolations-Zwangspause erstmals wieder mit den VfB-Profis auf dem Trainingsplatz. Die Weiß-Roten sind bei den Rot-Weißen zu Gast. Das Stuttgarter Team bereitet sich im kleinen Stadion des württembergischen Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler auf die kommende Bundesligasaison vor.

Matarazzo hat noch viel vor bis zum Ende der Woche. Auch um das Gefühl zu vertreiben, er habe durch seine coronabedingte Abwesenheit etwas versäumt, was sich später negativ auswirken könnte. Der Cheftrainer will „wieder präsent sein“ und zeigt das am Montag auch gleich. Lang wird trainiert, zwei Stunden vormittags und dann wieder ab 16 Uhr. Matarazzo ist dabei sehr aktiv.

Die Virusinfektion hat er gut weggesteckt. „Ein paar Tage Fieber“ hatte er. Und „Nächte, die nicht angenehm waren“. So erzählt es der Stuttgarter Trainer am Nachmittag vor der zweiten Einheit des Tages. Matarazzo schaut genau hin. Einiges gefällt ihm nicht. „Wir sind bei Weitem noch nicht so weit, wie wir sein wollen.“ Es geht jetzt im Allgäu um die optimale athletische Basis. Aber der Trainer hat auch fußballerisch genaue Vorstellungen, was er sehen möchte. „Da gibt es viel zu tun.“

Dass er zuletzt fehlte, um sich wegen des Coronavirus-Infekts zu isolieren, war nicht leicht zu ertragen. „Für mich ist es schon ein Problem, nicht da zu sein.“ Es sei „merkwürdig“ gewesen zu wissen, dass die Mannschaft an einer Top-Verfassung arbeitet – und der Trainer ist zu Hause auf dem Sofa. Dann ist Schluss mit dem Journalisten-Palaver. Der VfB-Trainer dreht sich um und geht auf den Platz. Am Montagnachmittag wird noch ordentlich geschwitzt. (Bild: dpa)