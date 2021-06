Nach bitterem Scheitern wird Löw zum Abschied emotional

Herzogenaurach. Mensch, Jogi! Sein grobgewebter Kapuzenpulli sah aus wie eine Büßer-Kutte. Joachim Löw taugte nach dem schmerzhaften Wembley-K.o. aber nicht zum Sündenbock der schon wieder frustrierten Fußball-Nation. Nach 15 Jahren als Bundestrainer will der gegen England im EM-Achtelfinale zum Karriere-Schlusspunkt früh gescheiterte Rekordcoach vor allem wieder eins sein: ein normaler Mensch und Fan. „Mein Herz schlägt weiter Schwarz-Rot-Gold“, lautete Löws Kernbotschaft bei seiner Abschiedspressekonferenz. Dann verließ er in einer schwarzen Limousine als Letzter den lieb gewonnenen „Home Ground“ in Herzogenaurach.

AdUnit urban-intext1

Die allerbesten Wünsche für seinen Freund und Nachfolger Hansi Flick hatte er zuvor noch ausgerichtet. „Ein Abendessen habe ich nicht geplant. Hansi hat seine eigenen Vorstellungen. Sollte er Fragen haben, stehe ich zur Verfügung“, sagte Löw über den Kontakt zu seinem einstigen Assistenten, der ab September die Nationalmannschaft so schnell wie möglich wieder dahin führen soll, wo sich der deutsche Fußball auch nach Tiefschlägen weiter selbst verortet. „Wir wollen immer oben mitspielen“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff mit einem Anflug von Trotz nach der nächsten harten Turnier-Bodenlandung. „Das Herz schlägt, aber es tut gerade enorm weh“, nahm Bierhoff Löws Schwarz-Rot-Gold-Aussage auf.

Der mit sich selbst hadernde Thomas Müller, der in Wembley weinende Joshua Kimmich und deren 24 Teamkollegen hatten den EM-Campus längst verlassen, da startete Löw am Mittwoch seinen letzten Talk als Bundestrainer. Teils defensiv, mit verschränkten Armen, teils emotional mit stockender Stimme.

Und Löw überraschte noch einmal: Nicht der WM-Triumph in Rio 2014, nicht die Demütigungen beim WM-Debakel 2018 und auch nicht der finale EM-Stimmungsdämpfer am Dienstagabend beim 0:2 gegen die Three Lions nannte er als seine bleibenden Erinnerungen. Nein, für Löw sind es die menschlichen Beziehungen, die bleiben, die Wege, die man gemeinsam gegangen sei, bog Löw leicht ins Philosophische ab. „Es ist vielleicht in einigen Jahren nicht mehr so wichtig, ob eine Niederlage mehr oder ein Sieg mehr“, sagte er einen Satz, der so gar nicht ins Milliarden-Business Fußball passt und viele ernüchterte Fans in der Überzeugung bestärkt, dass der Abschied überfällig war.

AdUnit urban-intext2

Ein sportliches Vermächtnis hatte Löw. „Wir brauchen Kultur im deutschen Spiel, wir brauchen Spielfreude“, postulierte er seine Überzeugung. Bloß nicht zurück zum Dogma der teutonischen Tugenden, die er mit seiner Dauerarbeit von der Tagesordnung verbannt hatte.

Nachfolger Flick ist frei vom Verdacht des taktischen Rückfalls, aber verantwortlich für die dringend notwendige Wiederaufbauarbeit mit einem seit Jahren desorientierten Team. Bierhoff kündigte baldige Gespräche mit dem ehemaligen Bayern-Erfolgscoach über den Kurs Richtung Weltmeisterschaft in Katar 2022 und zur Heim-EM 2024 an.

AdUnit urban-intext3

Löw kann solche Themen hinter sich lassen. Der Kopf war gesenkt, die Schultern hingen schlaff herunter. So war er mitten in der Nacht nach der Rückkehr aus Wembley über das Rollfeld des Nürnberger Flughafens gegangen. Symbolik und Analogie zur Situation des deutschen Fußballs waren frappierend. Energie, Kreativität, Vision – alles aufgebraucht, schleichend verloren nach den weltmeisterlichen Jubeltagen in Brasilien. Das Heer an Kritikern ist sich einig: Löw hätte nach dem WM-Debakel bei der WM 2018 in Russland schon gehen müssen.

AdUnit urban-intext4

Jetzt muss Flick die Antworten schnell finden. Bis zur WM in Katar, für die im Herbst in sieben Spielen das Ticket erst noch gelöst werden muss, sind es nicht einmal mehr 17 Monate. Nie zuvor war die Spanne zwischen zwei Topereignissen so kurz. Deutschland geht als Dritter hinter Armenien und Nordmazedonien ins Rennen um Platz eins – nur der garantiert die WM-Teilnahme.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der mit Flick befreundet ist, rechnet mit einem sanften Umbruch – und mit Müller im DFB-Trikot. Flick wird nicht viel ausprobieren können. Kimmich und Leon Goretzka müssen nun in die Führungsrolle schlüpfen. Beide seien „jetzt schon Leader in der Mannschaft, weil sie mit ihrem unbändigen Willen vorangehen“, betonte Löw. Und was wird aus ihm? „Mit Sicherheit gibt es neue Aufgaben für mich, die interessant sind“, sagte er. dpa