Oberstdorf. Die norwegischen Langläuferinnen um Superstar Therese Johaug haben den WM-Titel in der Staffel gewonnen. Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Johaug und Helene Marie Fossesholm setzten sich am Donnerstag vor den Quartetts aus Russland und Finnland durch. Das deutsche Team mit Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink und Victoria Carl hielt im Kampf um Bronze lange mit und belegte am Ende den fünften Platz.

AdUnit urban-intext1

„Wir haben alles gegeben“, sagte Hennig. „Ich bin sehr zufrieden.“ Teamchef Peter Schlickenrieder sah das ähnlich. „Da müssen wir zufrieden sein“, erklärte er. „Man sieht, dass Potenzial in der Mannschaft steckt.“

Für Johaug war es bereits die dritte Goldmedaille im Allgäu. Jubelnd hüpfte sie mit ihrer Landesflagge durch den Zielbereich. Bei den schwedischen Titelverteidigerinnen brach Charlotte Kalla als zweite Läuferin im Rennen über 4x5 Kilometer überraschend völlig ein und nahm ihrem Team damit jede Medaillenchance. Das Material passte bei den sechstplatzierten Skandinavierinnen überhaupt nicht. dpa