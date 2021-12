Für die Adler Mannheim geht es am Donnerstag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG um mehr als die drei Punkte, die sie am 34. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga holen können. Die Partie am 23. Dezember ist traditionell das „Spiel der leuchtenden Herzen“. Doch statt Gänsehaut-Garantie in ausverkaufter Hütte tritt das Team von Trainer Pavel Gross vor fast leeren Rängen an.

...