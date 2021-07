Müller will sich für harte Zeit belohnen

Von Jan Kotulla

Leimen. Normalerweise setzen sich Gewichtheber frühzeitig ganz gezielt einige wenige Saisonhöhepunkte und bereiten sich dann akribisch auf diese entscheidenden Tage vor. Doch was ist seit Corona schon normal? Nicht mehr viel. Das musste auch Nico Müller erleben.

Der 27-Jährige befindet sich seit fast eineinhalb Jahren quasi auf Dauerbetrieb. „Die Qualifikation für Olympia war wegen der Pandemie ewig lang“, berichtet der Sportsoldat. „Es haben keine Wettkämpfe stattgefunden, die EM 2020 wurde mehrfach verschoben – von April auf Juni, dann für Oktober, ehe sie im April 2021 stattgefunden hat. Trotzdem musste ich die Leistung hochhalten. Das war schon eine harte Zeit“, sagt der Bundesliga-Heber für SV Germania Obrigheim im Rückblick.

Dennoch, auch Müller, der bei den Sommerspielen 2016 Zehnter wurde, sieht den verschobenen Tokio-Termin als Chance. Während er in Rio noch nach dem Motto „dabei sein ist alles“ anging, soll jetzt in Tokio einiges mehr gehen. Am Samstag, 31. Juli ab 11.50 Uhr. „Diese Spiele sind für mich schon der Höhepunkt meiner Karriere“, sagt Müller. Während er vor fünf Jahren noch in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm an die Hantel ging, stellt er sich nun der Konkurrenz bis 81 kg. „Nico hat eine sehr brutale Gewichtsklasse. Da wird es schon darauf ankommen, wie er meldet“, erklärt Sportdirektor Frank Mantek. Die 14 Starter müssen vor Beginn des Wettkampfes ihre Anfangsgewichte melden und werden dementsprechend in zwei Gruppen aufgeteilt, „Alle Gegner werden hoch melden, um in die A-Gruppe zu kommen. Nico ist ein Typ, der gerne tief anfängt, aber da gibt es kein Pardon, denn nur in der A-Gruppe werden die Medaillen vergeben“, weiß Mantek.

Um bei den vorderen Plätzen ein Wörtchen mitreden zu können, darf Müller nur wenig unter seinen Bestleistungen – im Reißen 160 kg, um Stoßen 200 kg – starten. Doch wer den 27-Jährigen bei seinen Wettkämpfen erlebt weiß, aus der Ruhe lässt er sich nicht bringen. Schließlich hat er sich sein Olympia-Ticket persönlich mit Top-Leistungen wie dem EM-Titel 2018 oder EM-Bronze im Reißen in diesem Jahr gesichert. „Angesichts des neuen Quali-Modus bin ich sehr stolz darauf – und dann auch noch auf Platz acht“, berichtet Müller.

Absage keine Alternative

Trotz der Extrem-Belastung durch die Ungewissheit und die permanente Anspannung ist er stets positiv geblieben. „Die Vorbereitung an sich lief viel besser als für Rio. Damals hatte ich Oberschenkelprobleme. Jetzt bin ich verletzungsfrei geblieben“, berichtet der Sportsoldat. Ein Vorteil hatte die lange Vorbereitung: „Ich kenne die Halle in Tokio von Lehrgängen. Wir waren auch schon mal im Sommer hier, so dass mich die hohen Temperaturen und die extreme Luftfeuchtigkeit nicht überraschen.“

Da er anders als seine Kolleginnen Lisa Marie Schweizer und Simon Brandhuber bereits das einzigartige olympische Flair erlebt hat, bedauert Müller die außergewöhnlichen Umstände in Tokio. „Den lockeren Austausch mit Sportlerinnen und Sportlern aus anderen Nationen – wie in Rio – vermisse ich schon. Die Alternative hätte ja aber nur die Absage der Spiele sein können. Doch für uns Gewichtheber und die anderen Randsportarten ist Olympia extrem wichtig. Deshalb war es gut und richtig, die Spiele durchzuziehen“, ist Müller überzeugt.

