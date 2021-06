Modric führt Kroatien mit Zaubertor ins Achtelfinale

Sport Verhärtete Fronten beim Ringen um Vielfalt

Die politischen Spannungen zwischen Deutschland und Ungarn strahlen direkt auf das dritte Gruppenspiel ab: Mit Regenbogen-Farben gegen Hardliner. Von Frank Hellmann Ein ganzes Stück weg von Budapest, über kurvige Straßen, vorbei an sanften Hügeln und verträumten Dörfern, im kleinen Ort Telki, liegen Trainings- und Medienzentrum der ungarischen Fußball-Nationalmannschaft. Es ist die grüne Wohlfühloase vor der Großstadt, aus der die Ungarn am Dienstag nach München aufbrechen, um ihr drittes EM-Gruppenspiel gegen Deutschland (Mittwoch 21 Uhr) zu bestreiten. Der Rahmen wird ein gänzlich anderer sein als in der voll besetzten Puskas-Arena: München erlaubt nur 14 000 Zuschauer – in Budapest waren es 55 998. Doch überwölbt wird diese entscheidende Partie in Pandemie-Zeiten noch von einer anderen Frage: Welche Signale nämlich über den Fußball ausgesendet werden sollen. Und da hat sich Deutschland bereits klar positioniert. Man möchte schon vorher Flagge zeigen und die Arena in Fröttmaning in den Regenbogenfarben strahlen lassen. Den entsprechenden Brief hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an die Europäische Fußball-Union (UEFA) gesandt, nachdem sich die Fraktionen im Stadtrat für dieses Symbol für Diversität aussprachen. Auch die Bundesregierung steht dahin. Die Regenbogenfahne stehe „dafür, wie wir leben wollen – mit Respekt füreinander“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin, ohne die Diskriminierung, der Homosexuelle und andere Minderheiten lange ausgesetzt seien. Wohl keine bunte Arena Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) begrüßte die Aktion, die vor allem ein Protest gegen ein umstrittenes Gesetz sein soll, das das ungarische Parlament passiert hat: Darin wird die Zugänglichkeit von Informationen über Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit erschwert; Aufklärungsprogramme an Schulen, die für einen respektvollen Umgang mit LGBT-Menschen, also für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender, werden untersagt. Homosexuelle können sich zwar über die Online-Portale austauschen, aber ihre Gesinnung in der Öffentlichkeit zeigen sie immer selten. Gerade am Wochenende auf der Margareteninsel der ungarischen Kapitale war wieder auffällig, wie viele junge Paare das klassische Rollenbild zur Show stellen. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll die Entscheidung gegen eine in Regenbogenfarben leuchtende Arena allerdings bereits gefallen sein. Darauf hätten sich die UEFA und das EM-Organisationskomitee verständigt. Das Bekenntnis für Vielfalt spielt aber unweigerlich mit, nachdem der deutsche Kapitän Manuel Neuer gegen Portugal (4:2) erneut die Regenbogenbinde trug. „Als Zeichen und klares Bekenntnis der gesamten Mannschaft für Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Die Botschaft lautet: Wir sind bunt!“, hieß es vonseiten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Dem Verband war am Montag sehr daran gelegen, sich jetzt nicht zu sehr in die Gegensätze mit den Ungarn zu vertiefen. „Man sollte sich nicht in den 23. Juni verbeißen“, sagte Pressesprecher Jens Grittner und nannte alternative Daten, um die Pride-Bewegung im wichtigsten Monat des Jahres zu unterstützen: etwa die „Pride Week“ vom 3. bis 11. Juli in der bayrischen Landeshauptstadt. Klar ist, dass der Gegner nicht mitmachen wird. Der ungarische Kapitän Adam Szalai wird gewiss keine Regenbogenfarben am Arm tragen. Auch mit anderer Symbolik hat seine Auswahl nichts am Hut. Sie kniet auch nicht für die Black-Lives-Matter-Bewegung nieder. Das untersagt Ministerpräsident Viktor Orbán. „Ein Ungar kniet in drei Fällen nieder: Vor Gott, vor seinem Land und wenn er um die Hand seiner Geliebten anhält. In allen anderen Fällen ist es kulturell fremd für uns“, stellte der rechtsnationale Politiker kürzlich heraus: „Wir erwarten von unserer Nationalmannschaft nicht, dass sie sich niederknien. Wir erwarten, das Gegenteil, dass sie gewinnen, dass sie kämpfen, und wenn sie scheitern, dann stehend sterben.“ Fußball spielt im Machtkalkül Orbáns eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das stimmungsvolle Nationalstadion lieferte dem ungarischen Staatsoberhaupt gegen Portugal (0:3) und Frankreich (1:1) Bilder, die gleichzeitig die deutsche Bundeskanzlerin verstörten. „Wenn ich vollkommen besetzte Stadien sehe in anderen Ländern Europas, dann bin ich ein bisschen skeptisch, ob das jetzt schon die richtige Antwort auf die augenblickliche Situation ist“, sagte Angela Merkel mit einem unverhohlenen Seitenhieb in Richtung Orbán, mit dem sie ja ohnehin auf ganz anderen Gebieten entzweit ist. UEFA ermittelt Die ungarische Regierung hat nicht nur den EM-Palast, sondern auch zahlreichen andere Stadien, Spielstätten, Hallen und Sportschulen großzügig finanziert. Mit Ferencváros Budapest ist Orbands Partei Fidesz eng verflochten. In Fanshops wie am Budapester Hauptbahnhof stehen die Trikots der Nationalelf und von Ferencváros einträchtig in vorderer Reihe. Eine zwielichtige Rolle spielt in diesem Konglomerat die mit rechtsextremen Tendenzen aufgefallene Fangruppierung „Carpathian Brigade“, die sich bei den EM-Partien jeweils in schwarzen T-Shirts hinter dem Tor zusammenrottete. Die Ultragruppierungen, die bei der Nationalmannschaft „gemeinsam für Ungarn“ einstehen und den Ton vorgeben, sollen für die rassistischen Schmähungen der französischen Stars Kylian Mbappé und Karim Benzema verantwortlich gewesen sein. Die UEFA hat nun offizielle Ermittlungen aufgenommen. Zumal bereits nach dem ersten Gruppenspiel portugiesische Medien berichtet hatten, dass Superstar Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) von manchen Zuschauern in der Puskas Arena übel angefeindet worden sei. Dass die ungarischen Nationalspieler vor genau jenem Block nach Spielschluss noch einmal zum Gesang antraten, ist zumindest kritisch zu hinterfragen. Auffällig ist, dass die in der Bundesliga beschäftigten Stammspieler – Torhüter Peter Gulacsi, Abwehrspieler Willi Orban (Beide RB Leipzig), Stürmer Roland Sallai (SC Freiburg) und Kapitän Adam Szalai (FSV Mainz 05) – allen sportpolitischen Fragen ausweichen. Ihr Motto: bloß keine Angriffsfläche bieten. Erst vor wenigen Wochen hatte sich der Bundesligist Hertha BSC Berlin vom ungarischen Torwarttrainer Zsolt Petry getrennt, der gegenüber der Tageszeitung „Magyar Nemzet“ mit homophoben und migrationsfeindlichen Aussagen aufgefallen war. Nein, Ungarn und Deutschland kommen in wichtigen (Fußball-) Fragen gerade nicht zusammen, auch wenn Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus aus seiner Vorliebe für den Wohnsitz Budapest keinen Hehl macht. Das gehört zur Wahrheit jedoch auch dazu: Die Lebensqualität und Lebensfreude kann der ungarischen Hauptstadt offenbar keiner nehmen. In den vielen errichteten Public-Viewing-Arealen vor teils atemberaubender Donaukulisse wird nicht nur das Fußballturnier genossen. Die Menschen fühlen sich sicher, weil fast die Hälfte der 9,8 Millionen Bewohner Ungarns die zweite Impfung und einen digitalen Impfausweis zur Hand hat. Und weil noch so viele Vakzine vorrätig sind, wird in den Pausen zwischen den EM-Partien derzeit neben Schönheitsoperationen immer wieder die Impfkampagne beworben.

Mehr erfahren