Tokio/Heilbronn. Es sind nicht viele Leichtathleten, die auf Papas Uralttrikot stehen. Wie einst Michael Schrader, der deutsche Zehnkämpfer, der bei Olympia in Japan derzeit mit dem verletzten Niklas Kaul leidet. Schrader hat bei Wettkämpfen mit Stolz Daddys altes Jersey getragen, weil er es hip findet. Im Nationalstadion von Tokio ist in diesen Tagen Selbstdarstellung angesagt. Talent und Training sind das eine, Sexappeal, Schönheit und Strahlfaktordas andere.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von wegen einzig die Leistung zählt. Ob gefärbte Haare, gepiercter Bauchnabel, gelackte Fingernägel oder zwei geflochtene Zöpfchen beim Mann, wie sie der russische Zehnkämpfer Ilja Schkurenjow trägt: schön ist, was auffällt. Roter Teppich statt roter Laufbahn? Das Stadionrund als Schönheitsmesse und Treffpunkt getunter Körper. Wer sich aufbrezelt, ist interessant für die Sponsoren. Hat doch schon ein Usain Bolt für seinen Ausrüster weit mehr bedeutet. Er hat gleichzeitig die Attribute seines Landes verkörpert. Über sein Promipferd im Werbestall hat Ex-Puma-Chef Jochen Zeitz einmal gesagt, „Er bringt ein nie gekanntes Maß an Lockerheit in den Sport und das finden viele Menschen attraktiv“.

Es ist nicht so, dass der Schönheitskult die sportiven Attribute wie Fleiß, Disziplin oder Kampfgeist verdrängt. Wohl aber gehört er zum ordentlichen Marketing anno 2021. Moderne Körperwelten eben. Athleten sind seit jeher eitle Narzissten, doch längst kalkulieren sie mit ein, dass es auch um Äußerlichkeiten geht. Wissend, dass bei der medialen Inszenierung der Leichtathletik knappe Höschen und großflächige Tattoos – gerne mit olympischen Symbolen – oder Botschaften rund um die Waschbrettbäuche nicht zufällig von den TV-Regisseuren gerne als Umschnitte hergenommen werden.

Doch es geht nicht nur um den bloßen äußeren Schein. Es geht um ein Optimieren des Ichs. Der Sport ist ein millionenschwerer Markt. Vom süß schmeckenden Geldkuchen bekommt nur der etwas ab, der sich den Gesetzen der Ökonomie unterwirft. Man muss kein Exhibitionist sein, um eine gute Figur abzugeben. Die Läufer, Werfer und Springer zeigen auf ihre Art, dass sie extrem viel für ihr Kapital Körper tun. Geschmückt mit Haarbändern, bunten Dreadlocks oder ungewöhnlichen Bartversionen legen auch Männer zunehmend mehr Wert auf ein auffälliges Äußeres.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vollgas ist nicht nur die beliebteste Gradzahl bei der Arbeit, sondern zugleich das Motto auf der Skala der Attraktivität. Die bis in die letzte Faser modellierten Leiber sind allerdings netter anzuschauen als manch Kugelstoßlady mit einer Runde Hüftgold unterm Trikot oder der furchteinflößende Mund-Nasenschutz von Raven Saunders. Grüne Haut, rotes Zahnfleisch, weiße Beißer sind auf der Maske der 25-jährigen Amerikanerin zu sehen. Die Verbindung mit dem halb grün und halb pink gefärbten kurzen Haar, haben ihr den Spitznamen „The Hulk“ eingebracht. Im Gegensatz zu der Comic-Figur trägt die eigenwillige Athletin nun auch noch Silberschmuck. Ihre Pose gegen Unterdrückung bei der Siegerehrung wiederum ist eine andere Komponente. Ob Raven Saunders, Sprinterin Shelly-Ann Fraser-Pryce oder Weitspringerin Tara Davis, sie und ihre zahlreichen Kolleginnen wie Kollegen stehen für Power und Mobilität, für Härte und Effizienz. Schlagworte, aus der Wirtschaft, die belegen, dass sie das Resultat harter Stunden sind. Wer das nicht packt, hat von vornherein verloren. Was zählt, sind die Anstrengung und die permanente Verbesserung. Wenn es sein muss, mit chemischen Zusätzen für Haut, Haare oder Herz.

Für die Frauen ist es schwerer. Zwischen Muskelmasse und feminin sein – so lautet der weibliche Balanceakt. Wer erinnert sich schon gerne an solch maskulin anmutende Wesen wie einst Jarmila Kratochvilova? Im kommerziellen Spitzensport ist es ein Gebot, sich fraulich zu präsentieren. Dafür dürfen es, wie bei Stabhochspringerin Lisa Ryzih, auch schon mal Nacktfotos sein.