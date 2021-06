Mannheim. Ganz Deutschland fiebert dem EM-Achtelfinale Deutschland gegen England am Dienstagabend (18 Uhr) entgegen. In einer „MM“-Umfrage haben rund 900 Nutzer abgestimmt, ob sie glauben, dass Deutschland gegen England gewinnt: 51 Prozent sagen, dass es Deutschland nicht packt, 49 Prozent glauben an die Mannschaft von Trainer Jogi Löw (Stand: 13 Uhr). Bis heute Abend können Sie sich gerne noch an der Umfrage beteiligen.

AdUnit urban-intext1