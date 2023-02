Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick startet am Mittwoch (14.45 Uhr/ZDF) in der Mixed-Staffel in die Heim-WM. Im Interview spricht die 34-Jährige über Druck und verrät, worüber sie sich mit ihrem Mann austauscht.

Frau Herrmann-Wick, Sie bezeichnen sich als ein Kind der Höhe. Wann haben Sie gespürt, dass das für Sie eine sehr effektive Trainingsmethode ist?

Denise

...