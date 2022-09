Mit Schwung ins Achtelfinale

Köln. Deutschlands Basketballer haben die Hammergruppe mit vier Siegen aus fünf Spielen bravourös gemeistert und dürfen auf eine Fortsetzung ihrer EM-Festspiele in Berlin hoffen. Zum Abschluss der Vorrunde in Köln besiegte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Mittwochabend Ungarn mit 106:71 (54:39). Als Gruppenzweiter bekommt es der Gastgeber am Samstag (18 Uhr/Magentasport) im Achtelfinale mit Außenseiter Montenegro zu tun.

Stars werden geschont

In Abwesenheit der geschonten NBA-Profis Dennis Schröder und Daniel Theis waren Christian Sengfelder bei seinem ersten EM-Einsatz (22 Punkte), Maodo Lo (21) und Niels Giffey (19) die auffälligsten Akteure. Der zweite Gruppenplatz hinter Europameister Slowenien, bei dem Superstar Luka Doncic eine famose 47-Punkte-Show beim Sieg gegen Frankreich lieferte, stand vor dem abschließenden Gruppenspiel fest. Dass auf die schwere Gruppe nicht ein Duell mit Spanien oder der Türkei folgt, dürfte Herbert und seinem Team nicht ungelegen kommen.

Samstag gegen Montenegro

Der Vergleich mit den sieglosen Ungarn wurde zu einem besseren Testlauf für die heißen Basketball-Tage in der Hauptstadt. Die vor dem Turnier bereits ein wenig angeschlagenen Schröder und Theis durften pausieren, bei Flügelspieler Nick Weiler-Babb könnte eine Schulterverletzung sogar einen längeren Ausfall bedeuten.

„Nick hat eine Muskelverletzung in der Schulter. Wir müssen gucken, wo er in drei, vier Tagen steht“, sagte Chefcoach Herbert.

Schröder und Theis sind im Achtelfinale fest eingeplant und sollen das Team in die Runde der besten Acht, wo Griechenland um Giannis Antetokounmpo warten könnte, führen. dpa