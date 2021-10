Mit Rotation in Schwung gekommen

Essen. Die deutschen Fußballerinnen haben ihre Leichtigkeit wiedergefunden und in der WM-Qualifikation gegen Israel diesmal ein Torfestival gefeiert. Die auf sechs Positionen veränderte DFB-Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verbuchte in Essen ein 7:0 (4:0) gegen den Außenseiter und zeigte sich fünf Tage nach dem mühsamen 1:0 im Hinspiel in Petach Tikva stark verbessert.

Vor nur 1814 Zuschauern trafen die Hoffenheimerin Jule Brand (20./45. Minute), Kapitänin Sara Däbritz von Paris Saint-Germain (26.), Laura Freigang von Eintracht Frankfurt (42.), Lina Magull vom FC Bayern (56.), Tabea Waßmuth (71.) und Felicitas Rauch (78./beide VfL Wolfsburg) gegen den 71. der FIFA-Weltrangliste.

„Schön, dass wir sieben Tore erzielt haben. Es waren noch mehr möglich. Wie die Mannschaft mit der berechtigten Kritik umgegangen ist, das ist zufriedenstellend“, lobte die Bundestrainerin Voss-Tecklenburg nach dem Pflichtsieg und bilanzierte: „Das ist jetzt alles fein, wir sind Gruppenerster, haben eine Menge Tore geschossen.“

Auch Torschützin Freigang war rundum glücklich: „Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Ein bisschen präziser gespielt, spielfreudiger gewesen, mehr Torchancen rausgespielt. Ich finde es cool, wenn so viele Torschützinnen dabei sind“, sagte sie. „Da beschwert sich keiner.“

Klarer Spitzenreiter

Damit baute der Olympiasieger von 2016 seine Führung in der Gruppe H auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland auf fast makellose zwölf Punkte und 20:1 Tore aus. Weiter geht es am 26. November in Braunschweig gegen die Türkei und am 30. November in Faro gegen Portugal. Diese Woche steht aber erst noch die Vorrunden-Auslosung für die EM im Juli 2022 in England im Fokus. dpa