Fußball-WM Mit oder ohne Modric? Kroatien nimmt EM 2024 in Deutschland ins Visier

Kroatien will nach dem Halbfinalaus gegen Argentinien nun das Spiel um Platz drei gewinnen. Danach geht der Blick Richtung EM 2024 in Deutschland. Doch was wird in der Zwischenzeit aus dem alternden Star Luka Modric?