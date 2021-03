Frankfurt. Mit Sturm-Talent Youssoufa Moukoko und drei weiteren Neulingen starten Stefan Kuntz und seine U-21-Nationalelf in die ungewöhnliche Corona-EM. Neben dem 16 Jahre alten Dortmunder gehören auch der Schalker Malick Thiaw, der Stuttgarter Mateo Klimowicz und Anton Stach von Greuther Fürth für die EM-Vorrunde erstmals zum Kader der Nachwuchs-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes. „Mit Youssoufa haben wir ein außergewöhnliches Talent in Deutschland, das wir behutsam und leistungsgerecht fördern wollen“, sagte Kuntz.

Moukokos Nominierung könne „sowohl der Mannschaft als auch ihm in der Entwicklung“ helfen. Bei Thiaw und Klimowicz setzt der 58-Jährige auf den Faktor Spielpraxis: „Dadurch, dass wir keine Vorbereitung haben, müssen die Jungs direkt einsatzbereit sein. Beide hätten „zuletzt häufig Spielzeit in der Bundesliga bekommen“, sagte Kuntz. Mit dabei ist auch der Wolfsburger Ridle Baku, der im November sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gegeben hatte. Überraschend fehlt dagegen der Leverkusener Florian Wirtz im Kader.

Die EM findet wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Bedingungen statt: Das Turnier wurde zweigeteilt, nach der Vorrunde vom 24. bis 31. März in Ungarn und Slowenien folgt die K.o.-Phase vom 31. Mai bis 6. Juni. dpa