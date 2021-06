Mit drei Löwen Richtung Tokio

Dortmund. Handball-Nationaltrainer Alfred Gislason hat sich auf seinen vorläufigen Olympia-Kader festgelegt und setzt dabei auch auf drei Bundesliga-Profis der Rhein-Neckar Löwen: Neben Kapitän Uwe Gensheimer (Linksaußen) bekamen auch Kreisläufer Jannik Kohlbacher und der ab der kommenden Spielzeit für die Löwen spielberechtigte Mittelmann Juri Knorr das Ticket für Tokio.

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce), Silvio Heinevetter (MT ... Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce), Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Johannes Bitter (TVB Stuttgart, ab 1. Juli HSV Hamburg). Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen). – Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (MT Melsungen). Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen). Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig, ab 1. Juli SC Magdeburg), Juri Knorr (TSV GWD Minden, ab 1. Juli Rhein-Neckar Löwen). – Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin) Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Steffen Weinhold (THW Kiel). Abwehr: Finn Lemke (MT Melsungen) .

Nicht gereicht hat es dagegen für Rechtsaußen Patrick Groetzki. Auf dieser Position gab der Bundestrainer den beiden Melsungern Timo Kastening und Tobias Reichmann den Vorzug. Gerade Reichmanns Nominierung dürfte hier sicherlich für Diskussionen sorgen, da Groetzkis jüngste Formkurve deutlich besser war als die seines Melsunger Kollegens und auch was die Teamfähigkeit betrifft, ist der Löwen-Rekordspieler eigentlich der verlässlichere Kandidat. Kohlbachers Nominierung überrascht insofern, da dem gebürtigen Odenwälder im Vergleich zu seinen Konkurrenten Hendrik Pekeler und Johannes Golla weniger Potenzial in der Defensive nachgesagt wird.

Drei Spieler nur auf Abruf dabei

Ohnehin wird sich das Aufgebot für das erste Spiel beim olympischen Turnier aber noch reduzieren. Am Mittwoch wird der Deutsche Olympische Sportbund auf Vorschlag des DHB die 14 Spieler nominieren, die für Deutschland in Tokio eine Medaille gewinnen sollen. Hinzu kommen drei Ersatzspieler, auf die Gislason während des Turniers zugreifen kann. Gut möglich, dass für diese Positionen Kohlbacher, Reichmann und Nachwuchs-Regisseur Knorr vorgesehen sind. Knorr bekam bereits bei der zurückliegenden WM in Ägypten Einsatzzeiten. Neben Philipp Weber als Nummer eins in dieser Rolle kann auch Paul Drux von den Berliner Füchsen diese Position spielen. Knorr ist in dieser Hierarchie momentan eher noch die Nummer drei.

Aus dem Aufgebot, das im März das Tokio-Ticket gesichert hatte, fehlen hingegen die verletzten Patrick Wiencek (THW Kiel) und Fabian Wiede (Füchse Berlin). Kreisspieler Wiencek ist nach seinem Wadenbeinbruch noch nicht fit genug für ein großes Turnier, Rückraumspieler Wiede plagen anhaltende Schulterprobleme. Die Position für Wiencek im Innenblock der deutschen Defensive könnte Abwehrspezialist Finn Lemke übernehmen, der in den Kader der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist.

Lehrgang ab Montag

Die DHB-Auswahl trifft sich am kommenden Montag in Herzogenaurach zum ersten Lehrgang. „Mit der Nominierung zum kommenden Lehrgang und dem Start der direkten Vorbereitung haben wir die nächste Stufe der Vorfreude auf die Olympischen Spiele erreicht“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Nun müsse sich der engste Kreis zu 100 Prozent auf das Auftaktspiel des olympischen Handballturniers gegen Europameister Spanien vorbereiten.

Als Teil des Lehrgangs absolviert die DHB-Auswahl im Rahmen eines Drei-Nationen-Turniers in Nürnberg zwei Länderspiele. Am 9. Juli heißt der Gegner Brasilien (20.15 Uhr/Sport1), zwei Tage später Ägypten (15.05 Uhr/Sport1). Am 14. Juli reisen die deutschen Handballer zur zweiten Vorbereitungsphase ins japanische Tokushima, ehe es am 22. Juli nach Tokio ins Olympische Dorf weitergeht. Gegner in der Gruppenphase sind Europameister Spanien, Argentinien, Rekordweltmeister Frankreich, Norwegen und Brasilien. (mit dpa)

