Mit Bauchgrimmen gen Budapest

Budapest/Zeist. Es hatte fast schon einen entwöhnenden Charakter, dass eine stolze Fußball-Nation wie die Niederlande sowohl um die WM 2018 als auch die EM 2016 einen großen Bogen gemacht hat. Die Turniere in Russland und Frankreich haben ohne die nicht qualifizierten „Oranjes“ stattgefunden, womit eigentlich etwas Entscheidendes fehlte: Feiernde Holländer, am besten noch mit Blasmusik, gehören eigentlich zum Erscheinungsbild eines jedes Turniers. Wer irgendwann mal in diese bunte Karawane geraten ist, wird den offenen, fröhlichen Unterton nie vergessen.

AdUnit urban-intext1

Seit einigen Tagen wissen die Niederlande, dass sie ihr Achtelfinale gegen Tschechien nun in Budapest (Sonntag 18 Uhr) bestreiten. Aber auch wenn sich angeblich mindestens 5000 Landsleute die über den Landweg gelockerten Einreiseregeln zu nutzen machen wollen, kündigt sich kein unbeschwerter Trip nach Ungarn an. Dafür ist die vor allem aus Deutschland losgetretene Regenbogen-Debatte inzwischen zu groß. Nun will der Nachbar nachziehen. Am Mittwoch gab der niederländische Fußballverband zunächst bekannt, dass Kapitän Georginio Wijnaldum eine „spezielle OneLove-Kapitänsbinde“ tragen wird.

Als Zeichen „für Zusammenhalt und damit gegen Ausgrenzung und Diskriminierung“. Zuvor war das Logo öfter auf Aufwärmshirts erschienen. Am Donnerstag betrat auf der Pressekonferenz im KNVB-Campus in Zeist dann der Mittelfeldspieler des FC Liverpool persönlich das Podium, um fast ausschließlich über dieses eine Thema zu reden. Wie kann der Druck auf die Fußball-Dachorganisation Uefa und den Mitausrichter Ungarn hochgehalten werden, nachdem die Regierung Viktor Orban Gesetze erlassen hat, die Werbung für Homosexuelle und Transgender einschränken?

„Diversität ist ein wichtiges Thema“, sagte Wijnaldum, „jeder sollte frei darin sein, wen und wie er liebt. Wir sollten die Probleme in München nicht verschweigen, denn jetzt haben wir eine Plattform, wir können mit unserem Verhalten helfen.“ Als ein Aktivist in erster Reihe sieht sich der 78-fache Nationalspieler vielleicht nicht, aber seine Ausführungen verrieten, dass er voll hinter der Aktion seines Verbandes steht.

AdUnit urban-intext2

Zumal es auch um mögliche rassistische Schmähungen geht, die beim Gruppenspiel der Ungarn gegen Frankreich (1:1) von einer rechtsextremen Fanszene vor allem dem Franzosen Kylian Mbappé gegolten haben sollen. Die Forderung von Wijnaldum für einen vergleichbaren Fall war unmissverständlich: „Ich denke, dass die Uefa eine führende Rolle dabei spielen sollte, die Spieler zu schützen. Sie sollten diejenigen sein, die sagen: Wenn so etwas passiert, brechen wir das Spiel ab.“ Er habe allerdings noch keine Erfahrung mit rassistischen Beleidigungen gemacht, erklärte der 30-Jährige, „und ich wünsche mir auch, dass ich die Erfahrung nicht machen muss.“

„Früher wäre ich sofort vom Platz“

Der zu Paris St. Germain wechselnde Profi gab unumwunden zu, dass ihn der nächste Spielort einiges an Bauchgrimmen bereitet. „Ich habe mir gesagt: Gini, du wirst nächsten Sonntag in Ungarn spielen. Was wirst du tun, wenn es tatsächlich passiert?“ Die Antwort: „Früher wäre ich sofort vom Platz, aber ich habe begonnen, anders darüber zu denken.“ Zuerst würde er jetzt das Gespräch suchen, mit der Mannschaft, dem Gegner, dem Schiedsrichter.

AdUnit urban-intext3

Die jüngsten Eindrücke aus Budapest könnten die Befürchtungen allerdings zerstreuen: Beim Gruppenspiel zwischen Portugal und Frankreich herrschte eine freundliche Atmosphäre, tagsüber war es zu vielen herzlichen Begegnungen in der Innenstadt gekommen. Gerade junge Budapester vermissen diesen Sommer in ihrer Stadt das internationale Flair. Daher können die niederländischen Fans eigentlich darauf setzen, dass sie mit offenen Armen empfangen werden.

AdUnit urban-intext4