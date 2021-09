Mit 44 Jahren fängt das NHL-Leben an

Im Jahr 1996 zahlte man in Deutschland noch mit der guten alten D-Mark, Helmut Kohl war Kanzler und Handys gab es zwar schon – allerdings ähnelten die in ihren Ausmaßen einem Kohlebrikett. In den USA schickte sich in diesem Jahr ein 19-jähriger Schlacks aus der Slowakei an, einen Vertrag in der US-amerikanischen Eishockey-Liga NHL zu ergattern. Zdeno Chará, so der Name des Teenies, erhielt einen Vertrag bei den New York Islanders. Was das alles miteinander zu tun hat?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während die D-Mark, Helmut Kohl und Großformathandys ihren wohlverdienten Platz in der Geschichte eingenommen haben, jagt Zdeno Chará im Spätherbst des Jahres 2021 immer noch den Pucks in der besten Eishockey-Liga der Welt hinterher – und hat eben einen Vertrag bei den New York Islanders unterschrieben.

Der mittlerweile 44 Jahre alte, quietschfidele Eishockey-Greis hat den Großteil seiner Karriere zwar bei den Boston Bruins verbracht, die er als Kapitän 2011 zum Gewinn des Stanley Cups führte. 1608 Spiele in der NHL stehen auf seinem Konto. Junge Hüpfer kommen, werden grau und gehen – Zdeno bleibt. Und jetzt „schließt sich der Kreis“, wie Chará in einer Stellungnahme seines Vereins zitiert wird.

Chará ist mittlerweile mehr als nur ein Eishockeyprofi, sondern eine fleischgewordene Ermutigung für in die Jahre gekommene Hobbysportler auf dem gesamten Planeten: Auch wenn die Muskeln schmerzen – Schweißperlen sind nur Freudentränen, die den Körper verlassen. Zdeno Chará spürt zwar den Zahn der Zeit, erlaubt diesem aber nicht, über sein Karriereende zu entscheiden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch mit 44 Jahren ist er ein Faktor: In der vergangenen Saison kam er in 55 NHL-Spielen zum Einsatz und sammelte darin zehn Scorer-Punkte (zwei Tore, acht Vorlagen).

Gut möglich, dass der jetzt unterschriebene Vertrag nicht sein letzter sein wird. Prognose aus der Distanz: Wenn Chará weitermachen will, wird das so kommen. Der gute Mann ist mit 2,05 Metern der größte Spieler der NHL. So einem Riesen widerspricht man eben nur äußerst selten.